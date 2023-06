IMF predlaga centralizacijo državnih naložb

V nadaljevanju preberite:

Mednarodni denarni sklad (IMF) Sloveniji predlaga, da po zgledu nekaterih drugih držav preveri postopke načrtovanja, vodenja in spremljanja državnih investicij, so za Delo potrdili na ministrstvu za finance. Po naših informacijah naj bi to prineslo vzpostavitev nekakšne centralne enote za državne naložbe. Preverili smo kaj o tem meni ministrstvo za finace in kaj bi to pomenilo za posamezna ministrstva.