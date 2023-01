Impol z evropskimi milijoni do bolj zelenega aluminija

Impol v skladu s svojo strategijo nadaljuje z vlaganji v bolj zelene tehnologije in zmanjševanje ogljičnega odtisa. Tako so se že aprila lani lotili projekta Indigo, ki naj bi do aprila 2024 prinesel celovito digitalizacijo proizvodnih procesov livarne v skupini Impol ter digitalizacijo posameznih poslovnih procesov partnerjev konzorcija. Naložba bo sofinancirana z evropskimi sredstvi.

V bistriškem proizvajalcu izdelkov iz aluminija napovedujejo, da bodo po vzpostavljenem projektu digitalizacije v družbi v celoti digitalno podprte poslovne funkcije priprave in planiranja proizvodnje, interne logistike, priprave tehnologije in proizvodnje. Glavni izvršni direktor Impola Andrej Kolmanič je povedal, da je Indigo del strategije skupine, ki velik poudarek daje livarništvu, saj jim to omogoča recikliranje in prinaša večjo fleksibilnost na trgu. Projekt, ki je del načrta za odpornost in razvoj, bo vreden štiri milijone evrov, od tega bodo dva milijona evrov prejeli iz evropskih sredstev.

Zapiranje proizvodne zanke

Vodja projekta Denis Špetič je pojasnil, da je glavni namen centralizacija vseh podatkovnih virov. Pomemben del projekta je tudi razvoj modula zeleni aluminij, ki bo vseboval večji delež recikliranih materialov, napredno regulacijo procesov litja in s tem optimizacijo porabe energije ter zmanjšanje ogljičnega odtisa livarne. Po Kolmaničevih besedah vse bolj zapirajo zanko, saj se vsa surovina, ki jo prevzamejo njihovi kupci, nato vrača v proizvodni proces. Znanje, ki ga bodo pridobili s projektom Indigo, bodo razširili tudi na livarno v Šibeniku.

Čeprav v Evropi primanjkuje primarnega aluminija, v Impolu za zdaj nimajo težav z nabavo, saj ga kupujejo iz Afrike in Bližnjega vzhoda, nekaj malega pa še iz Rusije. Impol je po prvi oceni poslovanja lani prvič presegel milijardo evrov prihodkov, natančneje 1,1 milijarde, dobiček iz poslovanja pa je znašal sto milijonov evrov.

Visoke cene elektrike

Ker proizvodnja aluminija še vedno porabi veliko energentov, zlasti livarne, so podražitve električne energije tudi Impolu občutno povečale stroške. Čeprav so livarno v Slovenski Bistrici prenovili in uporabili sodobne energetsko bolj učinkovite tehnologije, s tem po Kolmaničevih besedah niso mogli nevtralizirati velikih skokov cen elektrike. »Za leto 2023 imamo zagotovljeno elektriko, vendar o cenah ne morem govoriti,« je povedal.

Za letos pričakujejo zaradi ohlajanja povpraševanja za petino manj prihodkov, kljub temu pa računajo na 67 milijonov evrov EBITDA in 47 milijonov evrov dobička iz poslovanja. Na njihove prihodke med drugim vpliva tudi padec cen njihovih izdelkov, saj so se te v nekaterih segmentih znižale tudi za 40 do 50 odstotkov.