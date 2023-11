Ciklično življenje pomnilnikov RAM

Najdemo jih v strežnikih, računalnikih, mobilnih telefonih, avtomobilih in gospodinjskih aparatih. Skoraj povsod, kjer je elektronika. Za nami je zanimiv cikel, nič manj pa ni zanimiva prihodnost.

Zgodba pomnilnikov v zadnjih letih je pomembno vplivala na marsikatero dejavnost. Po tem, ko so se leta 2020 začela epidemiološka zapiranja, se je zmanjšala tudi razpoložljivost pomnilnikov RAM na trgu, kar je pomenilo precejšnje težave v oskrbovalnih verigah. Podjetja so začela naročati večje količine, zrasla pa je tudi njihova cena. Zaradi večjega povpraševanja so nastali zastoji pri dobavah, saj proizvodne kapacitete niso mogle pravočasno proizvesti naročenih količin. Ko so bile naročene količine dostavljene, se je v skladiščih proizvajalcev končnih izdelkov nabralo precej zalog, ki so se le počasi zmanjševale prek proizvodnje končnih izdelkov. To je povzročilo padec naročil za proizvajalce pomnilnikov RAM. Cene različnih tipov pomnilnikov RAM se tako že več kot dve leti znižujejo. A se kljub temu napovedujejo boljši časi.

Po mnenju analitikov se bo zmanjševanje zalog kmalu ustavilo in povpraševanje se bo začelo povečevati, saj bodo proizvajalci končnih izdelkov začeli nabavljati nove zaloge. Cene so se rahlo zvišale v septembru in oktobru letos, kar bi lahko nakazovalo na obrat trenda, vendar pa so še vedno bistveno nižje, kot so bile v začetku letošnjega leta. Na povpraševanje pa bi lahko vplivali tudi drugi dejavniki. Medtem ko ni pričakovati večje rasti povpraševanja po mobilnih telefonih ter osebnih računalnikih, pa je drugače pri strežnikih ter podatkovnih centrih. Na to bo vplival razvoj tako umetne inteligence, za katero so sicer poleg zmogljivih procesorjev potrebni tudi pomnilniki, predvsem dinamični RAM, kot tudi razvoj storitev v oblaku, za kar so potrebni podatkovni centri, svoje glede povečanja povpraševanja pa lahko doda tudi internet stvari, saj bodo v napravah, povezanih na splet, potrebne tudi spominske enote. Trenutno je med najbolj prodajanimi pomnilniškimi enotami ploščica DDR4 dinamičnega RAM z osmimi gigabajti spomina, vendar pa nove tehnologije zahtevajo čedalje hitrejše in zmogljivejše komponente. Tako je v prodaji že tudi nova generacija pomnilnika DDR RAM, in sicer DDR5, ki je poleg tega, da je hitrejša, tudi energetsko bolj učinkovita. Energetska učinkovitost je predvsem pomembna za operaterje strežnikov, saj jim manjša poraba energije lahko tudi bistveno zniža stroške.

Proizvajalci pomnilnikov RAM so na svetu sicer samo trije: južnokorejski Samsung, ameriški Micron ter še en južnokorejski proizvajalec SK Hynix. Sicer ta podjetja tudi nujno ne tržijo svojih izdelkov, tako da se pomnilniki prodajajo pod nekaterimi drugimi blagovnimi znamkami. Zanimivo je, da tudi cene delnic vseh treh omenjenih podjetij v zadnjih treh mesecih niso doživele bistvenih padcev oziroma so celo nekoliko pridobile nekaj vrednosti, čeprav je bilo razpoloženje na globalnih trgih bolj negativno.