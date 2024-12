Individualni naložbeni računi: korak k večji prepoznavnosti kapitalskih trgov

V nadaljevanju preberite:

Zakon o individualnih naložbenih računih (INR) bo v javni obravnavi do 10. januarja prihodnje leto. Njegova osnovna ideja je, da se sredstva na INR obravnavajo kot enotno premoženje. Vlagatelju bo tako dana možnost ustanovitve neke vrste zasebnega sklada. Vanj bo lahko po začetnih največ 20.000 evrih vsako leto vložil dodatnih pet tisoč evrov, kupoval in prodajal borzne instrumente ter prejemal obresti in dividende.

Zakon naj bi pripomogel k večji razpršitvi prihrankov gospodinjstev, ki zdaj pretežno varčujejo zgolj v depozitih. Spodbudil naj bi tudi kapitalski trg Slovenije in izboljšal možnosti financiranja podjetij.

V nadaljevanju preberite, kaj INR prinašajo, kakšni so pogoji, kdo bo lahko imel INR, pa tudi kje bi lahko nastale težave.