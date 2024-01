Inflacija v ZDA je višja od pričakovanj

Ključen makroekonomski podatek pa je bila četrtkova objava o višini inflacije v ZDA v decembru, ki bo hkrati dodaten pokazatelj gibanja monetarne politike Ameriške centralne banke v letošnjem letu. Podatek je bil nekoliko slabši od pričakovanj. Analitiki so ocenjevali, da se bo inflacija zvišala s 3,1 na 3,2 odstotka, odčitek pa je bil celo 3,4 odstotka. Tako visoka inflacija vsekakor zmanjšuje verjetnost prvega nižanja obrestne mere v marcu.

Začela se je sezona objav kvartalnih rezultatov, ki bodo na začetku leta pokazali smer gibanja tečajev na kapitalskih trgih. Tradicionalno med prvimi objavljajo rezultate poslovanja največje ameriške banke, ki bodo že pomemben pokazatelj uspešnosti poslovanja gospodarstva v preteklem četrtletju.

Bitcoin in občutek za dramo

Za nekaj drame je v preteklem tednu poskrbel tudi bitcoin, saj se je na uradnem profilu omrežja X ameriške Agencije za finančne instrumente pojavila novica, da bo prvi sklad ETF na spot ceno kriptovalute bitcoin dobil dovoljenje za uradno kotacijo na borzi. Bitcoin je v trenutku reagiral z izrazito rastjo, vendar je bila v že nekaj minutah objava umaknjena s pojasnilom, da je nekdo vdrl v uradni profil Agencije na X. Bitcoin se je obrnil spet v negativno smer in v samo nekaj minutah izgubil 63 milijard tržne kapitalizacije.

Vseeno je bila odločitev o kotaciji prvih skladov ETF sprejeta in objavljena še isti dan – nadzorniki so le potrdili kotacijo 11 skladov na spot ceno kriptovalute bitcoin, kar je pomenilo spet zeleno barvo za kriptovaluto. Kako bodo skladi formalno zaživeli na borzi, pa bo odvisno predvsem od stroškov upravljanja, ki naj bi znašali med 0,2 in 1,5 odstotka, ter predvsem od likvidnosti, ki jo potrebujejo oziroma pričakujejo špekulativni vlagatelji.

S kotacijo teh skladov na borzi jih bodo lahko kupovali tudi mali vlagatelji, pokojninski skladi in preostali udeleženci trga. O primernosti kotacije so mnenja zelo deljena, predvsem ob upoštevanju dejstva, da trg kriptovalut omogoča bistveno večjo možnost tržnih manipulacij, kar bi povečalo tudi cenovno nihajnost teh skladov. Z možnostjo vključevanja teh produktov tudi v pokojninske sheme pa se seveda poraja vprašanje, ali so taki produkti primerni za vključevanje v portfelj, pa čeprav jih formalno pravila upravljanja dovoljujejo.

Težave z letečimi vrati

Novo negativno zgodbo doživlja tudi ameriški proizvajalec potniških letal Boeing, saj je med letom tako rekoč novega letala odtrgalo vrata na trupu. Agencija za letalstvo je predvsem zaradi pomanjkljivih navodil glede vzdrževanja in pregleda te komponente začasno prizemljila vsa letala tipa 737 max 9. Boeing bo seveda želel čim hitrejšo vključitev letal v ponovno uporabo, vseeno pa bo nadzornik dal zeleno luč šele takrat, ko bo problem zanesljivo rešen. Posledično to odpira možnost tožb zaradi izpada dohodka letalskih družb, saj so številni leti odpovedani, predvsem pa zmanjšuje ugled podjetja v primerjavi z glavnimi tekmeci. Delnica je tako samo v letošnjem letu izgubila že več kot 15 odstotkov svoje vrednosti.