Invalidska podjetja so podjetja, ne socialne ustanove

V nadaljevanju preberite:

Ob težavah škofjeloškega CSS smo pogledali poslovanje invalidskih podjetij. Med njimi je tudi kar nekaj uspešnih in so pomemben del gospodarskih skupin ali celo družbenega okolja, v katerem delujejo. Toda invalidska zakonodaja jim daje navidezno varnost in marsikatero zapostavlja potrebo po investicijah in razvoju dejavnosti.

V Sloveniji je trenutno delujočih 154 podjetij, ki imajo status invalidskega. Koliko zaposlenih je v invalidskih podjetjih?

Kako se razlikujejo od drugih podjetij?

Kako poslujejo?

Katere dejavnosti opravljajo in kakšna je njihova vloga v gospodarstvu in družbenem okolju?

Zakaj imajo nekatera invalidska podjetja težave?