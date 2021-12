Investicije v nafto bodo ohranile privlačnost

V nadaljevanju preberite:

Schlumberger je največji svetovni dobavitelj opreme in storitev za naftna in plinska podjetja. Poslujejo na več komplementarnih segmentih. Letno investirajo največ med vsemi podjetji v segmentu dobaviteljev opreme in storitev naftnim in plinskim podjetjem s ciljem, da lahko ponudijo svojim strankam večino opreme in storitev, ki jih te potrebujejo pri svojem poslovanju.