Inženirske iskre za navdušujoče projekte

Iskra ideje ima neustavljivo moč

Letošnji prejemniki Inženirske iskre 2021

V iniciativi Inženirke in inženirji bomo! so danes podelili priznanja Inženirska iskra. Prejeli so jihiniz Gimnazije Novo mesto za razvoj pripomočka za slepe Visus - See With Me,, učiteljica navdiha iz Osnovne šole Solkan inv sodelovanju s Strokovno tehniško gimnazijo Kranj za Inženirski izziv.Posebno omembo (t .i. honourable mentions) so si prislužili, študent letalske smeri na Fakulteti za strojništvo UL pod mentorstvom doc. dr.in doc. dr., ki s svojo diplomsko nalogo navdušuje z izdelavo hidravlične naprave (Stewartova ploščad), ki bo sposobna preko krmiljenja prikazati letenje makete letala, ki je postavljena nanjo. Poleg tega pa še projekt razvoja in izdelave svetilke za osvetlitev kulturnih spomenikov v skladu z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja. Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani so pod mentorstvom doc. dr.v laboratoriju za razsvetljavo in fotometrijo, enem najstarejših univerzitetnih laboratorijev pri nas, razvili in izdelali svetilke za osvetlitev kulturnih spomenikov. Slovenska evropska inženirkapa je kot nekdanja evropska komisarka za promet promocijo inženirskih študijev postavila na evropsko raven in agendo. S konferenco Women in transport je povezala vrsto evropskih iniciativ in organizacij, ki si prizadevajo za dvig deleža deklet na STEM študijih.»Iskra ideje ima neustavljivo moč, saj slabovidni vidijo bolje, dijaki se navdušujejo za tehnične poklice, in tisti, ki so že okuženi s tehniko, lahko vidijo profesionalce v akciji. Iskra, ki vzpodbudi idejo, ima neustavljivo moč in nemogoče ne obstaja. Tu smo, da nagradimo najbolj svetle iskre, ideje, ki bodo spremenile svet. Če kdo pomisli, da ne svetijo dovolj svetlo – počakajmo malo, tudi voda je mehka, a obrusi najtrši kamen,« pomen idej in inovativnosti izpostavlja, predsednik iniciative Inženirke in inženirji bomo!, ki je skupaj s prof. dr., glavnim tajnikom Inženirske akademije Slovenije, prejemnikom podelil priznanja.Učiteljica na osnovni šoli Solkan Mojca Milone pravi, da iz generacije v generacijo solkanski osnovnošolci rešujejo praktične probleme v svojem okolju, inovirajo in pošiljajo rešitve tudi v Mercedes. Od tam jim odgovarjajo: »Odlična ideja«. Mojca Milone se je stvari lotila na drugačen način. S spodbudo in pohvalo podpira mladostnike pri iskanju uporabnih rešitev problemov v okolju.V kranjskem Iskratelu so leta 2019 organizirali !Dan inovativnosti, leto pozneje teden in letos kar !Mesec inovativnosti. Inovativnost je osrednja sestavina reševanja problemov in kako na boljši način razširiti obzorja, kot tudi v proces vključiti bodoče inženirje. V uvodni dogodek !Inženirski izziv so vključili dijake Strokovne tehniške gimnazije Kranj. Tekmovalnim skupinam so zastavili tri realne probleme, s katerimi se soočajo inženirji pri delu, in jih v reševanje dali ekipam dijakov različnih letnikov pod mentorstvom Iskratelovih inženirjev. Čeprav so na koncu dobili zmagovalno ekipo, sta se tudi drugi dve rešitvi začeli razvijati naprej.Inženirsko iskro je prejela še Ekipa Visus – See with me (SWM), Val Vidmar in Nik Stanojević, iz Gimnazije Novo mesto, ki je pametna naprava v obliki pasu za hlače, namenjena vsestranski pomoči slepim in slabovidnim v vsakdanjem življenju. S pomočjo pametnih algoritmov in 3D tehnologije med uporabo zaznava robove, ovire, pločnike, semaforje, talne oznake, kolesarje in avtomobile. Naprava povezuje osebo z njenim okoljem in ji omogoča ustrezno zaznavo okolice. Uporabnik lahko izbira med različnimi načini zaznave in sporočanja podatkov. Vsebuje možnost spremljave, asistence in individualne prilagoditve. Izdelek bo za prodajo predvidoma pripravljen v drugi polovici leta 2021.