Ko po spletu zadiši po sodelavčevi kavi

Zamislite si, da bi v domači pisarni lahko prejeli šefov signal, ki nam bo dal vedeti, kako zahtevno odločitev ravnokar sprejema. Ali pa, da bi zavonjali kavo, ki jo pije sodelavka, ter začutili okus in temperaturo virtualnega sladoleda, ki nam ga bo poslala. To pa še ni vse. Mesečno poročilo o delu bi sestavili tako, da bi samo razmišljali o najpomembnejših dejavnostih, ki smo jih opravljali.



Fantaziranje? Tehnologije to omogočajo že zdaj. V proizvodnih podjetjih tehnologije navidezne in mešane resničnosti že uporabljajo, tudi v pisarnah jih uporabljajo v družabne namene. In menda je samo vprašanje časa, kdaj bo vse omenjeno postalo resničnost. Do 2030 ni tako nerealno. A zaposleni po drugi strani morajo zaposleni najprej sprejeti in se navaditi na stanje, v katerem smo se znašli lani.