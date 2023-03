Iz Industrije 4.0 prihaja rastoče povpraševanje

Avtomatizacija je najhitreje rastoča kategorija v industrijskem prostoru in ABB ima zavidljivo bazo robotike in avtomatizacije strank, kar jo postavlja v dober položaj za industrijo 4.0 ali industrijski internet stvari. Njihovi robotski in industrijski krmilniki, ki se uporabljajo za programiranje opreme, imajo vodilni tržni delež. Pri tem imajo bazo lojalnih strank, ki jim jih bodo konkurenti težko izmaknili.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

ABB je globalni dobavitelj električne opreme in izdelkov za avtomatizacijo s sedežem v Švici. Družba je v sedanji obliki nastala leta 1988 z združitvijo podjetij Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA) in švicarskega Brown, Boveri & Cie. Prvotno ime ASEA Brown Boveri so sčasoma okrajšali v ABB.

Približno 40 odstotkov svojih prihodkov ustvarijo na segmentu električne opreme in približno 40 odstotkov na segmentu industrijske avtomatizacije. Kljub temu da je ABB le malo izpostavljen do hitro rastočega segmenta programske opreme, ima hitro rastoč robotski posel, kjer je drugi največji dobavitelj na svetu. Robotski segment prispeva približno devet odstotkov prihodkov.

Dobre priložnosti v robotiki

Avtomatizacija je najhitreje rastoča kategorija v industrijskem prostoru in ABB ima zavidljivo bazo robotike in avtomatizacije strank, kar jo postavlja v dober položaj za industrijo 4.0 ali industrijski internet stvari. Njihovi robotski in industrijski krmilniki, ki se uporabljajo za programiranje opreme, imajo vodilni tržni delež. Pri tem imajo bazo lojalnih strank, ki jim jih bodo konkurenti težko izmaknili. Njihov segment izdelkov električne opreme se delno prekriva z drugimi segmenti pri strankah. Tak primer so procesne industrije, kar bi se lahko koristno izkazalo pri tako imenovani navzkrižni prodaji portfelja, namenjenega avtomatizaciji.

Rastoče povpraševanje iz industrije 4.0 pomeni, da so morali ABB in njegovi največji konkurenti osvežiti svojo ponudbo produktov s tem, da so bodisi razvijali lastne industrijske avtomatizacijske komponente in programsko opremo ali prevzeli nekoga, ki je ponujal podoben portfelj produktov in storitev. ABB je bil pri osveževanju svojih produktov počasen, v določenih primerih se je moral celo obrniti na konkurente, da je zadovoljil povpraševanje obstoječih strank.

INFOGRAFIKA: Delo

Programska strategija ABB zaostaja za strategijo konkurentov, kakršna sta Siemens in Schneider. ABB ima hibridno strategijo za svojo programsko opremo industrija 4.0. Lastno razvito programsko opremo ponuja na področju produktivnosti in vzdrževanja opreme, na drugi strani pa za segmenta načrtovanja in simulacij sodelujejo s podjetjem Dassault Systems. Takšna partnerska struktura prikrajša ABB prednosti lastnega razvoja. Te imata Siemens in Schneider, saj ponujata podobno programsko opremo, ki so jo razvile lastne inženirske ekipe.

Vodilni na številnih trgih

ABB pa ima izrazite konkurenčne prednosti, ki izhajajo iz stroškov zamenjave in intelektualne lastnine. Na vseh trgih, kjer so prisotni, imajo ali vodilni ali drugi največji tržni delež. Izrazite konkurenčne prednosti imajo na segmentih industrijske avtomatizacije in robotike. Oba segmenta sta integrirana v procese strank, kjer je zahtevana visoka stopnja tehničnega znanja.

Oba vodita stroje in zagotavljata učinkovitost, pa tudi meritve operativne uspešnosti prek nadzornih sistemov. Ti vključujejo sistem motorjev, senzorjev in mikroprocesorjev, ki napajajo opremo in hkrati posredujejo ključne meritve v krmilno programsko opremo ABB. Meritve temperature, vibracij, moči in drugih elementov omogočajo programski opremi, da predvidi potrebe po vzdrževanju in potrebne spremembe za izpolnjevanje zahtev glede učinkovitosti.

Njihov konkurenčni položaj bo tudi v prihodnje ostal stabilen. ABB ima veliko število inštaliranih robotov ter kontrolnih produktov, ki imajo dolgo življenjsko dobo v zelo trdni bazi strank.