Iz Ljubljane v Maribor v 80 minutah

Prihodnje leto bo zaradi začetka gradnje ljubljanskega potniškega centra postalo za potnike, ki v Ljubljano potujejo z vlakom, zapletenejše. Po zgraditvi leta 2026 pa bo infrastruktura omogočala za tretjino večjo pretočnost na progah z dnevno migracijo do Ljubljane, napoveduje Dušan Mes. Intervju z generalnim direktorjem Slovenskih železnic bomo objavili v jutrišnji Sobotni prilogi.

Ta prenova je prelomnica tudi za Slovenske železnice, ker bo dala potniku novo izkušnjo tako na postajališču kot tudi možnost, da bodo SŽ lahko imele na vseh relacijah, ob načrtovanih dodatnih posegih, večje zmogljivosti vlakov. Cilj je, da proti Kamniku, Zasavju, Kočevju in Novemu mestu povečamo število vlakov za 30 odstotkov ter proti Primorski za 50 odstotkov. SŽ bodo letos prepeljale dobrih 16 milijonov potnikov. Cilj v letu 2028 je, da bo samo na železnicah 25 milijonov potnikov, je povedal Mes, ki mu je nadzorni svet prejšnji teden podelil še četrti mandat. Ta se mu bo iztekel prav leta 2028. Z večjo pretočnostjo in direktnimi vlaki se bo skrajšal čas potovanja, denimo med Ljubljano in Mariborom za okoli 40 minut na 80 do 85 minut, napoveduje. »Po letu 2026 želimo postati celovit ponudnik storitev od vrat do vrat, torej z upravljanjem postajališč, ponudbo avtobusnih in železniških prevozov ter vseh drugih prevozov, ponujanjem alternativ, izposojanjem koles in avtomobilov, ponujanjem postajne infrastrukture,« je še dejal Mes.

Na področju tovornega prometa so lani januarja zaključili proces vstopa češke skupine EPH v tovorni promet SŽ. Na vprašanje, kaj glede partnerstva ugotavljajo skoraj dve leti po začetku, pa je Mes odgovoril: »Kar smo načrtovali. V teh dneh bo objavljen 150 milijonov evrov vreden razpis za 30 lokomotiv. Potrjen je strateški načrt skupine SŽ EP, ki predvideva okoli 350 milijonov evrov investicij do leta 2027. To je prineslo partnerstvo. Prihodnje leto gremo pospešeno v prevzeme v tujini, torej na Hrvaškem, v Srbiji, Italiji, Avstriji in na Madžarskem. Leta 2028 bo skupina SŽ EP imela svoje podjetje v vseh teh državah in bo ustvarila dvakrat več prihodkov kot danes.« Generalni direktor Slovenskih železnic pa je sicer zelo kritičen do dolgotrajnega umeščanja v prostor: »Že umeščanje dodatnega tira na progi je težava, kaj šele nova trasa. Da je za umestitev nekega tira, ki gre od Ljubljane do Kamnika ob obstoječem tiru, potrebnih deset ali petnajst let, je norost.«