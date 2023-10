Čez dve leti nova železniška in avtobusna postaja

Na novo avtobusno in železniško postajo Ljubljana čaka že več kot šest desetletij, projekt pa se načrtuje vsaj 20 let. Na današnji javni predstavitvi novega Potniškega centra Ljubljana (PCL), na kateri poleg ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek in Dušana Mesa, generalnega direktorja Slovenskih železnic, sodelujejo tudi projektanti in drugi strokovnjaki, smo slišali zagotovilo, da bo javni del projekta zaključen do konca leta 2025. Župan Zoran Janković pa je ocenil, da je PCL težak okoli milijardo evrov.

Ministrica Alenka Bratušek je priznala, da so si zadali zelo ambiciozen cilj, saj naj bi večino del zaključili do konca leta 2025, torej čez slabi dve leti. Načrtovalci projekta sicer zavračajo očitke nekaterih nevladnikov in kritikov na račun širjenja cest in izginjanja zelenih površin in zatrjujejo, da bo v procesu prenove cest zelenih površin še več. Po besedah Dušana Mesa, generalnega direktorja Slovenskih železnic, pa bo projekt, ko bo dokončan, postal nekakšna mobilna točka, s katero bo Ljubljana postala vzor celotni Evropi. Slišali smo tudi, da bo na avtobusnem delu potniškega centra kar 42 terminalov za avtobuse, na voljo pa bo tudi več kot dva tisoč mest za kolesa.

Postaja slabša kot v Albaniji

Po mnenju ljubljanskega župana Zorana Jankovića je zdajšnja avtobusna postaja »slabša od tiste v Albaniji«, pri tem pa dodal, da »bo najgrša postaja postala tudi najlepša«. Kot zatrjujejo strokovnjaki, bodo okolico novega potniškega centra prenovili tako v korist javnega prometa kot tudi v korist pešcev in kolesarjev, zelenih površin pa ne bo manj, ampak še več.

Spomnimo, da bodo morali v okolici nove železniške in avtobusne postaje, ki bo po novem ob Vilharjevi cesti, razširiti in obnoviti ceste ter jih komunalno opremiti. Po ocenah mestnih oblasti bo zgolj komunalna ureditev ljubljansko občino stala okoli 80 milijonov evrov. V skladu z zazidalnim načrtom bodo namreč morali razširiti kar šest okoliških občinskih cest.

Vilharjevo bodo razširili v štiripasovnico, na odseku med izvozom z nove avtobusne postaje in Železno cesto bodo uredili enosmerno dvopasovno cesto proti zahodu. Trg OF in Masarykova bosta obnovljena, Masarykova pa bo razširjena v štiripasovnico. Iz javno objavljenega gradiva je razvidno še, da bodo obnovili tudi Šmartinsko med Njegoševo cesto in območjem nekdanje tovarne Kolinska.

Tudi Šmartinska cesta bo po novem razširjena v štiripasovnico, obnovili in razširili bodo tudi Železno cesto. Javni del projekta Potniškega centra Ljubljana bo financirala država, vrednost investicije po uradnih podatkih znaša okoli 314 milijonov evrov. Zasebni del projekta Emonika, ki ga bo zgradila zasebna družba Mendota Invest v lasti madžarske bančne skupine OTP, pa je ocenjen na dobrih 427 milijonov evrov.