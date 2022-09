Iz Rusije v iskanje novih trgov in prevzemnih tarč

V nadaljevanju preberite:

Skupina S&T Iskratel, v katero sta se letos septembra združila Iskratel in S&T, bo letos ustvarila za več kot 150 milijonov evrov prihodkov. Odvisnost od Rusije in Ukrajine zmanjšujejo z vstopi na nove trge v Srednji in Zahodni Evropi. Iščejo tudi prevzemne tarče, s katerimi bi dopolnili svoj portfelj, sta dejala glavna direktorja skupine Robert Kuzmič in Sašo Berger. Kako je na družbo vplivala vojna v Ukrajini? Kaj direktorja pravita o prevzemnih tarčah? Kakšno vizijo imajo?