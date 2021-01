Izbira najcenejšega dobavitelja ni vedno prava pot

V nadaljevanju preberite

»Ker smo doma, kuhamo – in če želimo izboljšati kreativnost v kuhinji, potrebujemo kakšen nov ali dodaten aparat,« pravi Primož Lončar, direktor nabave in kontrolinga v podjetju BSH Nazarje, ki je največji izdelovalec malih gospodinjskih aparatov v Evropi.

V tovarni so lani izdelali 7,7 milijona aparatov, največ do zdaj, v zadnjih mesecih leta pa so zabeležili kar 30 odstotkov večje povpraševanje kot v istem času predlani. V času, ko je kriza zaradi novega koronavirusa prinesla različne omejitve v gospodarsko življenje, se je pokazala prednost, da svoj evropski trg oskrbujejo s proizvodne lokacije v Evropi, tu pa imajo tudi večino dobaviteljev.