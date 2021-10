Izbranih 18 finalistov za nagrado Effie

»Prvostopenjska žirija Effie Slovenija 2020 je izbrala 18 finalistov v osmih kategorijah. Med finalisti so dela 11 oglaševalcev: A1 Slovenija, Atlantic Grupa, Generali zavarovalnica, Lidl Slovenija, Mercator, NLB, Petrol, Pivovarna Laško Union, Spar Slovenija, Zavarovalnica Triglav in Zavod VOZIM,« so sporočili iz ekipe Effie Slovenija.



»Prvostopenjsko žiriranje Effie je bilo zelo uspešno, navdušile so me konstruktivne debate s člani žirije, ki so strokovno in tehtno utemeljevali mnenja o določenih kampanjah – sploh pri primerih, ki so bili na meji za uvrstitev v finale oziroma ki so imeli velik razpon med ocenami žirantov. Zato me veseli, da so člani dobro sodelovali in obenem drug drugega izzivali, a vedno argumentirano in pozitivno kritično, za kar se jim še posebej zahvaljujem,« je prvostopenjsko žiriranje komentiral predsednik žirije Effie Slovenija 2020 David Kušanić, direktor marketinga in prodaje Nissan Adriatica.







Prihaja drugi krog

»Če bi moral izbrati le eno besedo, s katero bi označil zadnji mesec ali dva slovenskega obdobja Effie, bi gotovo izbral odličnost! Vsa prijavljena dela kažejo, kako sta učinkovitost in uspešnost ključen del naše stroke. Vsi prijavljeni primeri dokazujejo, da izbrana pot, ki temelji na dobrih vpogledih v znamko v okolju, njeno ciljno skupino in konkurente, vodi v uspeh.



Načrtno delo, ciljno vodenje in tržno umeščanje znamk, ki temelji na raziskavah, poglobljenih analizah in osredotočenem delovanju jasno veje iz vseh prijavljenih del. Zato je bilo žirantom v ocenjevanju primerov še težje ločiti najboljše med najbolj učinkovitimi. Resnično so se morali poglobiti v vsa prijavljena dela in jih natančno analizirati,« je svoje videnje o tekmi Effie predstavil strokovni direktor Effie Slovenija 2020 Mitja Tuškej, strateg in partner v Skupini Formitas.



Žiriranje za nagrado Effie velja za eno najbolj zahtevnih, saj so žiranti in člani tekmovalne komisije zavezani k doslednemu spoštovanju strogih licenčnih proceduralnih pravil in kriterijev ocenjevanja, hkrati pa žiriranje zahteva visoko strokovnost, doslednost in tehtno argumentacijo v fazi presojanja.



V drugem krogu bo 15-članska žirija ocenjevala dela znotraj kategorij, v katerih so bile prijavljene, pri čemer ima žirija pravico do združitve ali razdružitve kategorij.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz gospodarstva: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: