Izgubljeno desetletje energetskega prehoda

Čeprav se bo poraba energije v prihodnjih letih po nekaterih scenarijih postopno zmanjševala, pa bo zaradi prehoda na bolj učinkovite in do okolja bolj prijazne vire naraščala poraba elektrike. Ključno vprašanje je, ali bo Slovenija na to pripravljena.

Koliko elektrike bomo rabili konec desetletja? Koliko je bomo proizvedli v Sloveniji in koliko je bomo morali uvoziti? Bomo izpolnili okoljske cilje? Kaj so ključni izzivi? Zakaj je v Sloveniji takšno nasprotovanje obnovljivim virom energije?