Izjemna okoliščina predvsem izjemno naraščanje dolga

Vlada ima le še dober teden dni časa za pripravo in sprejem proračunskih dokumentov za leti 2022 in 2023, saj jih mora v skladu s poslovnikom državnega zbora do konca meseca oddati v parlamentarno proceduro. Vprašanje je, do kdaj se bo pri načrtovanju primanjkljajev še lahko sklicevala na izjemne okoliščine, saj se gospodarske razmere izboljšujejo, izjemna pa ob velikih primanjkljajih (p)ostaja predvsem višina javnega dolga.



V članku izveste, kakšne in kako izjemne so makroekonomske okoliščine ob pripravi proračunov in kaj naj bi še pred sprejetjem proračunov ukrenil fiskalni svet.