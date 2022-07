Izstop iz Rusije zamajal polletno prodajo

Francoski Renault je kot eden prvih velikih evropskih proizvajalcev objavil podatke o polletni prodaji – skupaj so prodali nekaj več kot 1 milijon avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil, kar je bilo za 29,7 odstotka manj kot v primerljivem lanskem razdobju.

Kot je znano, se je Renault zaradi politične situacije oziroma napada Rusije na Ukrajino odrekel lastništvu svoj velike tovarne Avtovaz na Volgi (pretežno vozila znamke Lada) – brez tega bi bil njihov letošnji padec prodaje manjši in sicer za 12 odstotkov (716 tisoč prodanih vozil). Rusija je bila sicer pred tem za Renault drugi največji posamični trg (za Francijo), tam so ustvarili 15 odstotkov vsega prihodka. Zdaj je drugi največji trga zanje Italija

Tudi sicer je mimo ruskih zadev na slabšo prodajo podjetja vplivalo pomanjkanje polprevodnikov, kot je dejal njihov finančni direktor Fabrice Cambolive, naj bi se stanje le izboljšalo v drugi polovici letošnjega leta.

Glede strukture posameznih izdelkov so bili vnovič svetla točka električni avtomobili, njihova prodaja se je povečala in so predstavljali že 36 odstotkov vseh prodanih avtomobilov skupine (lani v tem času 26 odstotkov).

Za razliko od glavne znamke Renault, ki ji je upadla prodaja, je vnovično rast zabeležila njihova nizkocenovna znamka Dacia – v prvi polovici leta so prodali 277 tisoč avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil, kar je bilo za 6 odstotkov bolje kot lani.