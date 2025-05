Izvoz avtomobilov na preizkušnji

V nadaljevanju preberite:

Če je bila Kitajska nekoč država, ki je v nenasitljivi lakoti pogoltnila ogromne količine avtomobilov zahodnih, predvsem evropskih in tudi japonskih proizvajalcev, so se zadnja leta stvari začele obračati. Kitajci so začeli avtomobile vse bolj izvažati in v zadnjih letih pri tem dosegati izjemno rast. Ta še traja, a se zdi, da se utegne vendarle znajti na preizkušnji.

Kitajska je v letu 2024 izvozila 6,41 milijona vozil, kar je bilo po podatkih njihovega avtomobilskega panožnega združenja CPCA 23 odstotkov več kot predlanskim. Kot je za China Daily dejal Cui Dongshu, generalni sekretar CPCA, je bila še leta 2021 skupna vrednost njihovega izvoza komaj 30 milijard evrov, lani pa že 103 milijarde evrov. Rast je prisotna tudi letos, a stopnja ni več tako visoka kot v zadnjih treh letih.

Kateri kitajski avtomobilski proizvajalci so največji izvozniki? Kateri so njihovi glavni trgi? Zakaj je doslej dober izvoz v Rusijo za Kitajce vprašljiv?