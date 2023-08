Izvoz in uvoz do konca junija večja kot lani

Slovenska podjetja so v juniju izvozila za 5,3 milijarde evrov blaga, kar je 0,8 odstotka več kot junija lani. Čeprav je bila medletna rast majhna, pa je izvoz dosegel najvišjo vrednost doslej. Vrednost uvoza je junija nanesla 4,6 milijarde evrov, kar je 5,4 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, ugotavljajo na državnem statističnem zavodu (Surs).

V blagovni menjavi s tujino je bil ustvarjen tudi najvišji mesečni zunanjetrgovinski presežek do zdaj, znašal je 671 milijonov evrov.

K rasti izvoza prispevala tudi inflacija

K najvišji vrednosti izvoza je prispevala tudi inflacija, saj je po količinskih podatkih (masa v kilogramih) v primerjavi z lanskim junijem izvoz upadel, tudi uvoz se je količinsko zmanjšal bolj kot vrednostno.

V prvem polletju se je vrednost izvoza v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišala za 12,2 odstotka in je nanesla 28,5 milijarde evrov. Vrednost uvoza je znašala 28,7 milijarde in je bila za 3,3 odstotka višja. Kljub visokemu junijskemu presežku je skupno v prvih šestih mesecih nastal zunanjetrgovinski primanjkljaj, znašal je 207,6 milijona evrov. Pokritost uvoza z izvozom je bila 99,3-odstotna.

V prvi polovici leta so bili najpomembnejši izvozni trgi Švica, Nemčija, Italija, Hrvaška in Avstrija. Vrednostno je Slovenija največ uvozila iz Švice, Kitajske, Nemčije, Italije in Avstrije.

V primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta sta najbolj narasla izvoz v Švico in uvoz s Kitajske, izrazito pa se je znižala vrednost uvoza iz Ruske federacije, in sicer za več kot 80 odstotkov.