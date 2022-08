Junija rekordna izvoz in uvoz blaga

Slovenija je junija izvozila za 5,3 milijarde evrov blaga, kar je 57,2 odstotka več ko junija lani, uvozila pa ga je za 4,8 milijarde evrov oziroma 40 odstotkov več. Gre za najvišji junijski vrednosti izvoza in uvoza doslej. Junij je bil prvi mesec letos s presežkom v bilanci, znašal je 0,5 milijarde evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 109,6-odstotna, je objavil statistični urad.

Delež trgovanja s članicami EU se v primerjavi s prejšnjimi leti zmanjšuje. Junija je izvoz vanje znašal okoli 55 odstotkov vrednosti vsega blaga, uvoz od tam pa okoli 60 odstotkov. Najpomembnejše trgovinske partnerice so Nemčija, Italija, Hrvaška in Avstrija. Na drugi strani je občutna rast izvoza v države, ki niso članice EU. Najpomembnejše trgovinske partnerice pri izvozu v tej skupini držav so bile Švica, Srbija ter Bosna in Hercegovina, pri uvozu pa poleg Švice še Kitajska in Ruska federacija.

V prvem polletju se je vrednost izvoza blaga glede na isto lansko obdobje povečala za 32,1 odstotka na 25,5 milijarde evrov, vrednost uvoza pa za 47 odstotkov na 27,7 milijarde evrov. Primanjkljaj je tako v tem obdobju znašal 2,2 milijarde evrov.