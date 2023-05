BDP na letni ravni višji za 0,7 odstotka

V prvem četrtletju letos je bil bruto domači proizvod na letni ravni višji za 0,7 odstotka (v prejšnjem četrtletju za 0,2 odstotka), kažejo zadnji podatki državnega statističnega urada (Surs).

Končna potrošnja je bila nekoliko manjša kot v zadnjem četrtletju 2022. Na drugi strani se je izvoz v prvih treh mesecih povečal (za 1,9 odstotka), uvoz pa zmanjšal (za 3,8 odstotka). Saldo je bil pri storitvah pozitiven četrto četrtletje zapored, pri blagu pa prvič v zadnjih dveh letih. Prispevek zunanjetrgovinskega presežka k rasti BDP je bil s 5,1 odstotne točke najvišji v zadnjih desetih letih. Na saldo so ugodno vplivali tudi izboljšani pogoji menjave. Pozitivni so bili prvič po zadnjem četrtletju 2020, ugotavljajo na Sursu.

Domača potrošnja se je v primerjavi s prvim četrtletjem lani zmanjšala za 4,4 odstotka, k upadu je znatno prispevalo zmanjšanje zalog. Obe pomembnejši komponenti domačega trošenja, potrošnja gospodinjstev in bruto investicije v osnovna sredstva, sta na rast BDP vplivali pozitivno.

K rasti dodane vrednosti najbolj prispevalo gradbeništvo

Dodana vrednost se je v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta zvišala za 1,1 odstotka. Na njeno rast je najbolj vplivala gradbena dejavnost, sledile so druge storitvene dejavnosti. Po drugi strani so imele največji negativni vpliv na rast dodane vrednosti združene dejavnosti trgovine, gostinstva in transporta. Zaposlenost je v prvem četrtletju še naraščala, vendar po nižji stopnji. Skupna zaposlenost je znašala 1.080.200 oseb; na letni ravni se je povečala za 1,1 odstotka ali za 12.100 oseb. Največ novih zaposlitev je bilo v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih.

Spomnimo, lani je bil BDP za 5,4 odstotka višji kot leta 2021. V prvi polovici leta 2022 je bila rast večine komponent BDP izrazitejša kot v drugi polovici leta. K rasti BDP so pozitivno prispevale tako končna potrošnja kot tudi bruto investicije, medtem ko je bil prispevek zunanjetrgovinskega salda negativen.