Januarja je bogastvo najbogatejših zraslo za 314 milijard dolarjev, kar pomeni skoraj 10 milijard dolarjev več na dan. To presega skupno premoženje najrevnejše tretjnine človeštva.

Nova analiza gibanja #TaxTheSuperRich, objavljena pred srečanjem finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank G20 v Južni Afriki, razkriva, da bi pri povprečnih svetovnih plačah 15 milijonov delavcev potrebovalo celo leto, da bi skupaj zaslužili enak znesek.

»Ekstremno bogastvo ne le raste – pospešuje se z neverjetno hitrostjo, s čimer se povečuje moč peščice nad preostalim svetom. Če ne ukrepamo, s tem le spodbujamo neomejeno pohlepnost in poglabljamo neenakost, ki ogroža stabilnost družb,« opozarja ekonomistka in članica ICRICT Jayati Ghosh.

Brez reform bodo milijarderji še bogatejši

Julija lani so finančni ministri G20 dosegli soglasje o pravičnejšem obdavčenju superbogatih. Vendar so v le nekaj mesecih od takrat milijarderji povečali svoje premoženje za več kot 1,1 bilijona dolarjev – in to v obdobju, ko svetovne vlade še vedno iščejo rešitve za financiranje ključnih okoljskih in socialnih ukrepov.

Bogatitev elite sovpada s skromnimi rezultati podnebne konference COP29, ki je prinesla le minimalen dogovor o podnebnem financiranju. Južna Afrika, ki trenutno predseduje G20, je izpostavila boj proti neenakosti kot osrednji cilj ekonomske politike, pri čemer je obdavčitev najbogatejših ključni ukrep tega načrta.

Pritisk na G20 za pravično obdavčitev najbogatejših

Več kot 50 mednarodnih organizacij, med njimi Amnesty International, Greenpeace, Oxfam, Patriotic Millionaires, Public Services International, Fight Inequality Alliance in International Trade Union Confederation, od G20 zahteva konkretne ukrepe za učinkovito obdavčitev superbogatih.

Njihove ključne zahteve: Sprejetje globalnega dogovora o progresivni obdavčitvi najbogatejših, ki bo dejansko zmanjšala neenakost in preprečila davčne utaje. Usmerjanje zbranih sredstev v reševanje revščine, podnebne krize in socialnih izzivov, namesto da se bogastvo kopiči v rokah peščice. Podpora in izvajanje Konvencije ZN o davkih kot ključne platforme za globalno davčno reformo.

»Rastoča in vse bolj skrajna neenakost ogroža temelje družbe: demokracijo, gospodarstvo, okolje in socialno stabilnost. To ni zgolj lokalna težava – gre za globalni problem, ki zahteva globalne rešitve,« poudarja Morris Pearl, predsednik Patriotic Millionaires in nekdanji direktor BlackRocka.

Milijonarji proti milijarderjem

Več kot 370 milijonarjev in milijarderjev iz 22 držav, med njimi Abigail Disney, Marlene Engelhorn, Brian Eno in Richard Curtis, je podpisalo odprto pismo svetovnim voditeljem, v katerem jih pozivajo: »Čas je, da obdavčimo superbogate.«

Nedavna anketa, izvedena med skoraj 2.902 milijonarji iz držav G20, je pokazala, da 70 odstotkov podpira višjo obdavčitev najbogatejših, saj bi s tem zmanjšali neenakost in izboljšali financiranje javnih storitev.

Med zagovorniki pravičnejšega davčnega sistema so tudi papež Frančišek, brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva, španski premier Pedro Sánchez, južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa, nekdanji južnoafriški predsednik Thabo Mbeki, nekdanja senegalska premierka Aminata Touré ter ekonomisti Joseph Stiglitz, Jayati Ghosh in Gabriel Zucman. Februarja so skupaj pozvali k končanju globalne oligarhije prek pravičnejšega obdavčenja najbogatejših.

Rast bogastva elite

Poročilo temelji na podatkih iz Forbesovega seznama milijarderjev, ki kažejo, da se je bilo od 31. julija 2024 do 31. januarja 2025 premoženje milijarderjev povečalo za 1,1 bilijona dolarjev – s 14,4 bilijona na 15,5 bilijona dolarjev. Samo januarja letos se je bogastvo najbogatejših povečalo za 314 milijard dolarjev – s 15,199 bilijona na 15,513 bilijona dolarjev.

Podatki iz World Inequality Database razkrivajo, da skupno premoženje 35 odstotkov najrevnejšega svetovnega prebivalstva znaša 241,5 milijarde dolarjev. Pri povprečnem letnem globalnem dohodku na odraslega, ki znaša 20.872 dolarjev, bi 15.044.123 delavcev potrebovalo leto dni, da bi skupaj zaslužili toliko, kot so milijarderji pridobili v enem mesecu.