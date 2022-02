Januarja v Sloveniji že šestodstotna letna inflacija

Inflacija v Sloveniji je iz meseca v mesec višja. Drobnoprodajne cene so se v januarju 2022 zvišale za 5,8 odstotka na letni in za 0,4 odstotka na mesečni ravni. K letni inflaciji so največ prispevali dražja goriva in energija, k mesečni pa dražja hrana ter zemeljski in mestni plin, kažejo podatki državnega statističnega urada (Surs).

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP), ki se uporablja v mednarodnih primerjavah, pa je bila prejšnji mesec šestodstotna, medtem ko smo še januarja lani po tej metodologiji imeli 0,9-odstotno deflacijo.

Januarska inflacija pri nas je bila tako na letni ravni skoraj za odstotno točko višja kot mesec prej. Decembra se je namreč letna stopnja inflacije povzpela na 4,9 odstotka, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, pa je znašala že 5,1 odstotka.

Inflacija v Sloveniji je bila tako januarja višja od povprečja evrskega območja, kjer je znašala rekordnih 5,1 odstotka oziroma desetinko odstotne točke več kot decembra lani, izhaja iz prve ocena Eurostata s prejšnjega tedna.