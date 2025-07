Na Poljudu kot na fronti: nevihta odnašala streho, lomila drevesa ...

Hudo neurje je zajelo Dalmacijo in Split, med najbolj poškodovanimi objekti pa je bila tudi slavni nogometni stadion Poljud in njegova okolica. Na dan, ko bi morali pri Hajduku predstaviti prvo vidnejšo okrepitev v podobi nesojenega člana Olimpije Adriona Pajazitija, je po osrednji Dalmaciji pustošila rušilna nevihta, zaradi česar so odpovedali novinarsko konferenco.

Športne vesti iz kluba so zamenjale tiste, ki so govorile o posledicah vremenske ujme. Najbolj poškodovana sta bila streha stadiona Poljud in igrišče, ki je bilo povsem poplavljeno, veter pa je po njem vrgel drevje. Tudi pomožno igrišče je bilo zasuto z izruvanimi ali zlomljenimi drevesi, a bo do večera že urejeno za trening. Poškodovanih je bilo tudi več pisarniških prostorov in notranja dvorana. Škoda precej obsežna in zaenkrat ne kaže dobro, so poročali iz Splita.