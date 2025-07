Nemka se je zaradi spora z moškim vrgla v Sočo

Včeraj popoldne so bili novogoriški policisti obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na parkirišču gostinskega lokala v Solkanu, kjer sta se sprla državljana Nemčije. Takoj ob prihodu policistov novogoriške policijske postaje na kraj dogodka jih je občan opozoril, da je dekle skočilo v Sočo, so sporočili s PU Nova Gorica.

Policist in policistka sta stekla po klančini do nabrežja reke in opazila dekle, ki je v tujem jeziku vpilo. Tok reke jo je nosil proti železniškemu mostu. Dekle je mahalo z rokami in se poskušalo približati nabrežju, policistoma se je zdelo, da se utaplja, so sporočili s policijske uprave. Policistka je skočila v Sočo in potegnila dekle do obrežja, policist pa ji je pomagal.

Ugotovili so, da se je 27-letna Nemka »vrgla v vodo, da bi prekinila nadaljnji spor« s 24-letnikom, kljub nevarnosti pa na koncu nihče ni bil poškodovan. Policija je pozvala k previdnosti pri gibanju blizu vodnih površin ter k odgovornemu ravnanju v primeru nevarnosti.