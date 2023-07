Japonci obvladujejo trg kemikalij

Osaka Organic Chemical Industry (ustanovljeno leta 1946), japonski proizvajalec kemikalij, ki se uporabljajo pri proizvodnji čipov, osvaja trg materialov za ekstremno ultravijolično (EUV) litografijo, ki je ključna metoda za izdelavo naprednih čipov.

Osaka Organic, ki je malo znana celo v svoji domovini, že obvladuje kritično kemično nišo v industriji polprevodnikov. Z dobavo kemikalij podjetjem, ki izdelujejo fotoreziste, svetlobno občutljive kemikalije, ki se uporabljajo za jedkanje vzorcev na silicijevih rezinah čipov, obvladuje 70-odstotni delež na trgu monomerov argonfluorida (ArF). Po novem si prizadevajo še za rast v segmentu kemikalij za odpornost EUV, ki postaja vse pomembnejši, saj naj bi se svetovna industrija polprevodnikov do leta 2030 podvojila. »Prepričan sem, da lahko konkuriramo,« je v intervjuju za Reuters povedal Masajuki Ando, ​​predsednik Osaka Organica, pri čemer je govoril o trgu rezistov EUV. Ando je dejal, da konkurenčnost japonskih proizvajalcev materialov ni odvisna od velikosti. »Podjetja brez tehničnih sposobnosti bodo nenaravno iztrebljena,« je dejal. Delnice podjetja so od lani do danes pridobile 40 odstotkov vrednosti.

Japonska, nekdanja velikanka čipov

V številnih pogledih je Osaka Organic simbol japonske industrije izdelave čipov. Tretje največje gospodarstvo na svetu je bilo nekoč, preden je prevlado prepustilo ameriškim, tajvanskim in južnokorejskim tekmecem, svetovni velikan v izdelavi čipov. Kljub temu ima Japonska še vedno v lasti ključne dele dobavne verige, kot so npr. orodja in materiali za izdelavo čipov, vključno s specializiranimi kemikalijami, ki so cenjene zaradi svoje čistosti in trdnosti.

FOTO: Sam Nussey/Reuters

Vzporedno z napovedmi rasti trga, ki tako ali drugače podpira rastoči trg polprevodnikov, pa se krepijo zahteve po prenehanju uporabe večnih kemikalij PFAS oziroma perfluoralkilnih in polifluoralkilnih snovi. Ker gre v primeru skupine 4700 vrst kemikalij za izjemno trdne spojine, ki so v naravi in v telesu tako rekoč nerazgradljive, so v vrsti raziskav opazili, da PFAS onesnažujejo podtalnico, površinsko vodo in prst ter negativne vplivajo na zdravje ljudi. Čiščenje onesnaženih območij je tehnično težko in drago. Če se izpusti nadaljujejo, se bodo kemikalije še naprej kopičile v okolju, pitni vodi in hrani, opozarja Evropska unija. Raziskave kažejo, da je Japonska še posebej onesnažena s PFAS, našli so jih celo v krvi nosečnic in novorojenčkov.

Kodži Harada, izredni profesor okoljskega zdravja na Univerzi v Kjotu, ki je sodeloval pri analizi krvi, je dejal, da so odčitki, ki so višji od običajnih, verjetno posledica pretekle kontaminacije pitne vode na tem območju.

Številne skupnosti v zahodnem Tokiu že desetletja kot pitno vodo uporabljajo podtalnico, črpano iz vodnjakov na tem območju. Metropolitanska vlada v Tokiu pa je junija 2019 prenehala uporabljati podtalnico, potem ko je v nekaterih napravah za čiščenje vode odkrila povišane ravni PFOS in PFOA. Ti dve skupini sta v Evropski uniji že prepovedani. V zadnjih desetletjih so svetovni proizvajalci začeli nadomeščati določene PFAS z drugimi PFAS ali s snovmi brez fluora. Ta trend je bil posledica dejstva, da so znanstveniki in vlade po vsem svetu prvi prepoznali škodljive učinke nekaterih PFAS (zlasti dolgoverižnih) na zdravje ljudi in okolja.