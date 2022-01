Javna posvetovanja Evropske komisije o energetiki

Evropska komisija je začela tri javna posvetovanja v energetskem sektorju, in sicer o sončni energiji v EU, postopkih izdajanja dovoljenj za projekte na področju energije iz obnovljivih virov ter postopkih izdajanja dovoljenj in pogodbah o nakupu električne energije. Mnenja v zvezi s tem je mogoče oddati do 12. aprila.

Evropska komisija bo rezultate posvetovanj upoštevala pri pripravi ukrepov za uresničevanje evropskega zelenega dogovora in zmanjšanje emisij v Evropi za vsaj 55 odstotkov do leta 2030. Kot so še sporočili, bodo prispevki prav tako prispevali k doseganju 40-odstotnega deleža obnovljivih virov v EU do leta 2030.

Cilj strategije o sončni energiji je zagotoviti celoten izkoristek njenega potenciala pri doseganju podnebnih in energetskih ciljev iz evropskega zelenega dogovora. Ljudem po EU bo omogočila, da izkoristijo prednosti povezanega energijskega sistema, in sicer z opredelitvijo ovir pri uporabi sončne energije, predlaganjem ukrepov za pospešitev njenega uvajanja ter povečanjem konkurenčnosti in odpornosti sončnih energijskih sistemov EU.

Pobuda glede postopkov izdajanja dovoljenj za projekte na področju energije iz obnovljivih virov (OVE) in pogodbe o nakupu električne energije se bo osredotočila na ključne ovire pri izvajanju projektov na področju OVE, kot so trajanje postopkov za izdajo dovoljenj, zapletenost pravil in postopkov za izbiro lokacije in upravnih dovoljenj, težave s priključitvijo na omrežje ter kadrovske zadeve organov za izdajo dovoljenj. V pobudi bodo opisane dobre prakse pri obravnavi ugotovljenih ovir in pospeševanju sklepanja pogodb o odkupu električne energije, tudi prek meja.