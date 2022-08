Julija število brezposelnih sezonsko rahlo poraslo

Julija se je, kot je običajno za ta mesec, na zavodu prijavilo več brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas, hkrati pa je bilo tudi manj zaposlovanja. Ob koncu prejšnjega meseca je bilo tako registriranih 54.341 brezposelnih, kar je 481 oziroma za 0,9 odstotka več kot junija, hkrati pa je bilo brezposelnih za skoraj četrtino manj kot v lanskem juliju, kažejo podatki zavoda za zaposlovanje.

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področij izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, predelovalnih dejavnost, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti in gradbeništva, so julija zavodu sporočili 11.158 prostih delovnih mest, kar je za slabo četrtino manj kot junija in hkrati za skoraj petino več kot julija lani.

Po poklicnih skupinah je največ povpraševanja po čistilcih, strežnikih in gospodinjskih pomočnikih v uradih, hotelih in drugih ustanovah (580), sledijo pa pedagoški poklici: predmetni učitelji v osnovni šoli (506), učitelji razrednega pouka (441), vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok (432).

Šele na petem mestu so tokrat delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (407), sledijo pa prodajalci (334) in delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah (329). Precej povpraševanja je še po strokovnjakih za svetovanje in organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela (320), strokovnih sodelavcih za zdravstveno nego (293) in po strokovnjakih za zdravstveno nego, kjer delodajalci iščejo 276 delavcev.