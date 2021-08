Junijske plače nižje zaradi nižjih izrednih dodatkov

Povprečna bruto plača za junij 2021 je znašala 1.952,05 evrov in je bila nominalno za 2,8 odstotka, realno pa za 3,4 odstotka nižja od bruto plače za maj 2021. Povprečna neto plača je bila sicer z dobrimi 1.256 evri realno za tri odstotke nižja od neto plače za maj, so izračunali na Sursu.



Zanimivo pa je, da so bile junijske povprečne plače nižje le v javnem sektorju, in sicer za 8,9 odstotka (v institucionalnem sektorju država so bile nižje celo za 11,4 odstotka), medtem ko so bile v zasebnem sektorju za 1,6 odstotka višje. V Sursu ugotavljajo, da je bilo tolikšno plačno znižanje v javnem sektorju predvsem posledica nižjih izplačil (izrednih) dodatkov, povezanih z epidemijo covida-19. Plače v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo so se tko znižale za 15,3 odstotka.



Na ravni dejavnosti je bila sicer povprečna bruto plača za junij 2021 najvišja v dejavnostih oskrba z električno energijo, plinom in paro in v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, v obeh je za malenkost presegla 2671 evrov.



Pa še to: v primerjavi z majskimi so se povprečna bruto plače junija najbolj zvišale v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih, in sicer za 4,9 odstotka.



Preberite še:

Naročite se na e-novice iz gospodarstva: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: