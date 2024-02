Kaj nam bodo prinesle spremembe davčnega sistema

V nadaljevanju preberite:

V teh dneh je bila ustanovljena vladna delovna skupina, ki naj bi pripravila pregled davčne zakonodaje in predloge za njene spremembe. Skupina, nedvomno uglednih strokovnjakov s tega področja, bo proučila razmere in poskušala oblikovati bolj pravično, pregledno in enostavno ter seveda razvojno naravnano zakonodajo. Po analizi razmer pa bo verjetno, podobno kot že veliko tovrstnih skupin do zdaj, predlagala manjše popravke veljavne zakonodaje.

Te strokovne skupine bodo nekatere davke dvignile za odsotno točko ali dve, druge mogoče nekoliko znižale, uvedle kake spremembe pri načinu obdavčevanja in nas prepričevale, da je to bolj ustrezno in učinkovito. A še bolj verjetno je, da bo naslednja skupina neke druge vlade s prav tako uglednimi strokovnjaki te spremembe spet nekoliko korigirala, nekatere stvari vrnila v prejšnje stanje in zagotavljala, da bodo te nove rešitve boljše.