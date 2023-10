Kaj nam kažejo prvi kvartalni rezultati

Vstopili smo v sezono objav kvartalnih rezultatov za tretje četrtletje, ko finančni analitiki z nestrpnostjo pričakujejo, ali se bodo njihove napovedi uresničile, ter ugotavljajo, kako bodo ti rezultati vplivali na gibanje delniških trgov.

Tretji kvartal letošnjega leta je bil poln gospodarskih izzivov, saj je bila Kitajska podvržena močnemu upadanju gospodarske aktivnosti, upadali pa so tudi nekateri vodilni makroekonomski indikatorji v ZDA in Evropi. Močan trga dela in pritiski na rast plač ohranjajo trdovratno inflacijo, zaradi katere imamo višja obrestna pričakovanja za daljše obdobje, kot smo to pričakovali še pred nekaj meseci. Glede na težavne okoliščine je po drugi strani zanimivo, da prvi rezultati poslovanja podjetij za pretekli kvartal kažejo ne samo boljših poslovnih rezultatov od pričakovanj, temveč tudi pozitivne napovedi poslovanja za prihajajoče obdobje.

DobicekZDA Foto Gm Igd

Po podatkih Bloomberga je v indeksu ameriških delnic MSCI USA do 18. oktobra rezultate poslovanja objavilo 68 podjetij, kar predstavlja okoli 11 odstotkov vseh predstavnikov indeksa, medtem ko je v indeksu evropskih podjetij MSCI Europe rezultate objavilo 27 podjetij ali okrog osem odstotkov vseh predstavnikov indeksa. Največji delež objav v ZDA je bil pri sektorju financ (četrtino predstavnikov), kjer so banke poslovale večinoma nad pričakovanji, z rastjo dobičkov okoli 5,5 odstotka, rezultat pa je presegal napovedi analitikov za kar 9,2 odstotka. Na ravni indeksa MSCI USA za zdaj znaša rast dobičkov v kvartalu 3,5 odstotka, ob preseganju napovedi za 6,6 odstotka. V Evropi je bilo manj objav, trenutne številke pa kažejo na 4,5 odstotka rast dobičkov ob 2,2 odstotka preseganju napovedi analitikov. Glavni pozitivni prispevek k rasti dobičkov v prejšnjem kvartalu bosta predvidoma prispevala sektorja komunikacij in potrošnje, negativni prispevek pa bo izhajal iz sektorjev energija in materiali.

In kakšna so pričakovanja? Napovedi rasti dobičkov (na ravni borznih indeksov) se v letošnjem letu vztrajno zvišujejo. Od najnižjih napovedanih vrednosti dobičkov v začetku februarja je današnja napoved višja za okoli sedem odstotkov tako v ZDA kot v Evropi. Kljub izboljševanju napovedi pa je projekcija poslovanja boljša za ZDA in slabša za Evropo. Kot prikazuje slika, bodo dobički v ZDA po treh negativnih kvartalih začeli spet naraščati, medtem ko Evropa šele prihaja v območje upadanja, kjer bi se lahko po ocenah analitikov iz Bloomberga zadržala tudi tri zaporedne kvartale. Stagnantne cene borznih indeksov ob sočasnem izboljševanju napovedi poslovanja pa počasi a vztrajno povečujejo privlačnost investiranja v delnice.