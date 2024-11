Kaj premika blagovne borze in kdo je kralj?

Bloombergov indeks blagovne borze, ki je sestavljen iz 24 različnih terminskih pogodb na kovine, nafto in prehrano, letos nima čisto prave smeri. Trendno zniževanje tega indeksa od leta 2022 se je letos zaustavilo, zdaj pa je prisotna velika volatilnost. Močan skok komponent tega indeksa je leta 2022 povzročil visoko inflacijo, zaradi umirjanja cen pa je v zadnjih dveh letih vpliv na inflacijo ugoden.

Sašo Ivanović, Triglav Skladi Foto Jernej Lasic Jernej Lasic

Pričakovali bi, da bo spodbujevalna politika največjih centralnih bank ter napovedane spodbude na Kitajskem dovolj dober razlog za rast blagovnih borz, vendar zadnje gibanje indeksa tega ne odraža. Več kot 30-odstotna rast cene zlata ter padec cen nafte in naravnega plina v zgodovini niso bili dober pokazatelj stanja globalnega gospodarstva. Vendar preden začnemo razmišljati o recesijskih scenarijih upoštevajmo, da je Bloombergov indeks blagovne borze kljub zmanjšanju v zadnjih letih še vedno višje, kot je bil v obdobju pred pandemijo covida-19. Poleg tega so se glede na zgodovino močno spremenili trendi porabe. Rast porabe nafte in plina se upočasnjuje zaradi šibkega kitajskega (in evropskega) gospodarstva, svoje pa bo v prihodnje prispeval tudi zeleni prehod. Ob povečanju elektrifikacije in naprednejših tehnoloških rešitev se krepi povpraševanje po nekaterih drugih surovinah, denimo bakru, cinku, aluminiju in srebru. Cene naštetih surovin so se letos namreč precej dvignile.

Rast Terminskih Pogodb Foto Gm Igd

In kdo kraljuje na blagovnih borzah letos? Mnogi bi stavili na zlato, ki je pridobilo približno 28 odstotkov, vendar ni zasedlo prestola blagovnih borz. Prestol letos zaseda srebro s približno 37-odstotno rastjo, ki mu tesno sledi kava (da, prav ste prebrali, kava!) s 34-odstotno rastjo. Kava je še večje presenečenje zato, ker je večina preostalih terminskih pogodb na hrano v negativnem območju, denimo pšenica –18 odstotkov, soja –22 odstotkov, koruza –19 odstotkov. Vsi donosi so upoštevani do konca oktobra.