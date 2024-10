Med ravnodušnostjo in evforijo

V nadaljevanju preberite:

Znano dejstvo je, da gre na kapitalskih trgih vedno za boj med bikom in medvedom, pri čemer medved vedno prej omaga. Vprašanje je le, koliko časa se medvedu uspe upirati.

Tako kot velja za delniške trge, to velja tudi za obvezniške, kjer se ponavadi vedno gibamo v ciklih od ravnodušnosti do evforije. Denimo, trenutno na obvezniških trgih ni čutiti ravno neke evforije, so pa vgrajena pričakovanja v krivulji donosnosti precej visoka, saj se pričakuje, da bo obrestna mera evra močno upadla. Če je letošnje leto začela pri štirih odstotkih, utegne do konca prihodnjega zlesti celo pod dva odstotka.