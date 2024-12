Kaj se bo leta 2025 dogajalo s kitajskim gospodarstvom

V nadaljevanju preberite:

Rast kitajskega BDP se je v prvih treh četrtletjih leta 2024 upočasnila. S 5,3 odstotka je padla na 4,7 odstotka, potem pa na 4,6 odstotka, kar je povzročilo bojazen, da država ne bo dosegla svojega cilja letne rasti v višini približno pet odstotkov. Najnovejši podatki pa kažejo, da se kitajsko gospodarstvo končno spreminja.

Gospodarska aktivnost na Kitajskem je bila po izbruhu krize zaradi covida-19 razmeroma šibka. To sicer vsaj na začetku ni bilo nepričakovano: tri leta pandemskih omejitev je obremenilo bilance gospodinjstev, podjetij in lokalnih oblasti. Zniževanje poslovne samozavesti, ki je bilo delno odziv na regulativne ukrepe na področju financ, nepremičninskega sektorja in platformnega gospodarstva, ni pripomoglo k izboljšanju razmer.

Na začetku leta 2021, ko so se Združene države Amerike izvlekle iz najhujših pandemskih razmer, so ameriška gospodinjstva hitro začela porabljati nakopičeni denar, nasprotno pa so kitajska gospodinjstva tudi po koncu ukrepov še naprej kopičila prihranke: med januarjem 2020 in avgustom 2024 so se bančni depoziti gospodinjstev na Kitajskem povečali za 65,4 bilijona juanov (8,6 bilijonov evrov), pri čemer so pomemben delež prispevali premožni.