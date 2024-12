Osem vetrov, ki bodo ogrožali svetovno rast v letu 2025

V nadaljevanju preberite:

Gospodarstva Združenih držav, Evropske unije in Japonske naj bi v bližnji prihodnosti rasla za manj kot tri odstotke na leto, kar je meja, ki je nujna za podvojitev dohodka na prebivalca v eni generaciji (25 let). Hkrati pa naj bi tudi velika gospodarstva v vzponu, kot so Brazilija, Argentina in Južna Afrika, v naslednjem desetletju imela počasnejšo rast.

Čeprav se je skupni svetovni BDP povečal na 110.000 milijard dolarjev, je napredek še vedno neenakomerno porazdeljen, kar lahko ogrozi življenjski standard. Še huje, svetovno gospodarstvo se spopada z resnimi protivetrovi, ki bi lahko zavrli rast, inovacije in naložbe ter povzročili politično in družbeno nestabilnost.

Vlade in vodilni podjetniki morajo ustrezno prilagoditi svoje modele in predpostavke. Ob pomembnih spremembah politike bodo morali vlagatelji spet razmisliti o svojih naložbenih strategijah in strategijah razporejanja sredstev, da bodo lahko preživeli obdobje negotovosti in neenakomerne rasti.

V prihodnosti bo rast svetovnega BDP ogrožalo osem tveganj: geopolitične razpoke, razdiralne notranje politike, tehnološke motnje in vzpon umetne inteligence, demografska gibanja, vse večja neenakost med državami in znotraj njih, pomanjkanje naravnih virov, javni dolg in ohlapne fiskalne politike ter deglobalizacija. Vsi ti dejavniki bodo v prihodnjih letih nenehno ovirali gospodarsko rast.