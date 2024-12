Kako je propadla ambicija Šanghaja, da postane prihodnost finančnega sektorja

V nadaljevanju preberite:

Na nevihtni oktobrski dan so likvidirali preostale delce nekoč najbolj vročega šanghajskega bara in restavracije. Kozarci za šampanjec stanejo 28 juanov (3,79 evra), telovniki visijo na zaslonu limonasto zelene barve, vrednem 1500 juanov (196 evrov), ob steno pa je prislonjen uokvirjen plakat iz tridesetih let prejšnjega stoletja.

Bar M na Bundu je svoja vrata zadnjič zaprl februarja leta 2022 sredi kitajske odredbe Zero-Covid. Ko so prejšnji mesec končno prodali celotno vsebino, je ta že postala relikvija nekega drugega obdobja.

Restavracija je bila več kot dve desetletji redno zatočišče poslovnežev, finančnikov in gostujočih delegacij v cvetočem mestu z več kot 20 milijoni prebivalcev. Če bi zdaj obiskali Šanghaj, ne bi verjeli, da je to isti kraj, pravi Michelle Garnaut, avstralska gostinka, ki je lokal ustanovila leta 1999. Več kot 15 let po tem, ko je Kitajska obljubila, da bo Šanghaj spremenila v mednarodno finančno središče, to pristaniško mesto ni uresničilo svojih prvotnih obljub.

Kitajska je nekoč veljala za mejno točko postopnega vključevanja v svetovni gospodarski sistem, zdaj pa njeno izjemnost zastira vse večji razkol med Pekingom in Washingtonom.