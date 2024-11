Zunanjepolitični načrt Donalda Trumpa je sprejeti nepredvidljivost

V nadaljevanju preberite:

Ameriški zavezniki v Evropi in Vzhodni Aziji, pa tudi sovražniki, se še predobro zavedajo, da jim Donald Trump ne želi razkriti svojih načrtov. Njegovi pomočniki pravijo, da je glede nekaterih vprašanj povsem jasen. Zatrjujejo, da bo za prekinitev vojn v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu pripravljen ukrepati zelo hitro. Ves čas namerava groziti z vse višjimi carinami, da bi ameriške zaveznice prisilil k večjim izdatkom za obrambo in izenačil njihove trgovinske odnose z ZDA –, hkrati pa želi še naprej pritiskati na Kitajsko.

Drzna globalna agenda »Amerika na prvem mestu«, ki jo snujejo Trumpovi zavezniki, svetovalci ter nekdanji in bodoči pomočniki, je agenda, v kateri bodo tako prijatelji kot sovražniki ocenjeni po istem preprostem merilu: bilateralnem trgovinskem presežku z ZDA.

Tako kot vedno bo tudi v tej novi administraciji veliko odvisno od imenovanja visokih uradnikov in razmerja moči v kongresu. Mednarodni uradniki, ki se bojijo Trumpa, upajo, da bodo nedoslednost in vladni pretresi, ki so v njegovem prvem mandatu upočasnili izvajanje programa, ovirali tudi drugi mandat.

Njegovi zavezniki pravijo, da ne bo tako. »Predsednik Trump se zaveda, da bo imel na voljo le štiri leta, zato je njegov čas omejen,« pravi Hagerty. »Če nas želi izenačiti z drugimi državami, bo moral sprejeti korenite ukrepe.« Celotna obširna analiza Trumpove zunanje politike na voljo v odklenjenem članku.

Avtorji: Alec Russell, Felicia Schwartz, Alex Rogers, James Politi (© Financial Times Limited 2024. Vse pravice pridržane. Prepovedana je distribucija, kopiranje in spreminjanje besedila. Financial Times Limited ne prevzema odgovornosti za natančnost ali kakovost prevoda.)