Kako prilagoditi naložbeni portfelj v času inflacije

Prva stvar, ki jo je treba upoštevati za zmanjšanje tveganj, je razpršitev. Ker lahko inflacija sčasoma zmanjša kupno moč denarja, zmanjša vrednosti sredstev in tokove dohodka, lahko vlagatelji z razpršenjem sredstev v različne vrste in regije potencialno ublažijo vpliv inflacije in povečajo odpornost svojih portfeljev. Razpršitev sredstev na delnice, obveznice, nepremičnine, surovine in alternativne naložbe lahko pomaga zmanjšati vpliv inflacije na vaš celotni portfelj.

Nepremičnine in surovine

Nepremičnine so v zgodovini veljale za dobro varovanje pred inflacijo, nepremičnine in prihodki od najemnin pa se lahko v obdobjih inflacije povečajo. Razmislite o razpršitvi svojega portfelja z vlaganjem v nepremičninske investicijske sklade (REIT) ali nepremičninske platforme za množično financiranje, ki omogočajo dostop do nepremičninskega trga, ne da bi morali neposredno imeti nepremičnino.

Nekatere surovine, kot so zlato, srebro, nafta in kmetijski proizvodi, so se v obdobjih inflacije dobro odrezale. To so surovine, ki imajo običajno koristi od naraščajočih cen in povečanega povpraševanja, zato lahko razmislimo tudi o vlaganju v ETF za surovine ali vzajemne sklade, da pridobimo dostop do teh sredstev.

ETF in delnice

Obstajajo ETF-ji, ki so posebej zasnovani za varovanje pred inflacijo. Ti skladi ETF lahko vključujejo kombinacijo vrednostnih papirjev, zaščitenih pred inflacijo, blaga in drugih sredstev, občutljivih na inflacijo. Primera tega sta iShares Bond ETF, SPDR Gold Shares (GLD) ali Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).

Podjetja, ki dosledno povečujejo svoje dividende, dolgoročno presegajo inflacijo. Poiščite delnice z zgodovino rasti dividend in stabilnimi denarnimi tokovi v vseh sektorjih. Delnice, ki izplačujejo dividende, so lahko potencialni vir dohodka in varujejo pred inflacijo.

Drug način za zaščito vaših sredstev je vlaganje v vrednostne papirje, zaščitene pred inflacijo: državne vrednostne papirje. Svojo glavnico prilagajajo glede na spremembe v indeksu cen življenjskih potrebščin (CPI), s čimer vlagateljem zagotovijo zavarovanje pred inflacijo.

Vedeti morate tudi, da se stopnje inflacije lahko razlikujejo od države do države, zato lahko mednarodna diverzifikacija vašega portfelja omogoči dostop do držav z nižjo stopnjo inflacije. Razmislite o vlaganju v mednarodne delnice ali globalne delniške sklade, da dosežete trge zunaj ZDA ali Evrope.

V inflacijskem okolju lahko nekatere vrste sredstev prekašajo druge, zato redno ponovno uravnoteženje pomaga zagotoviti, da je portfelj usklajen z dolgoročnimi cilji in toleranco do tveganja.

Najpomembnejša stvar za prilagoditev portfelja in ublažitev inflacije pa je obveščenost o ekonomskih kazalnikih, politikah in tržnih trendih, ki lahko vplivajo na inflacijo. Potrebno je stalno spremljanje portfelja in vrednotenje lastne naložbene strategije ter pravočasno prilagajanje spremembam na trgu. Biti proaktiven in se prilagajati spreminjajočim se tržnim razmeram je ključnega pomena za učinkovito obvladovanje inflacijskega tveganja.

Naročnik oglasne vsebine je Freedom finance