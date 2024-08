Kako se zaščititi pred kibernetskimi napadi?

V zadnjih letih smo priča eksponentni rasti kibernetskih napadov, kar je resna grožnja tako za posameznike kot za podjetja po vsem svetu. Po podatkih Check Point Research je v prvi polovici leta 2024 število kibernetskih napadov naraslo za 30 % v primerjavi z enakim obdobjem lani. Kako se učinkovito zaščititi pred hekerji?

Odgovore boste dobili na INFOSEK 2024, največji konferenci o informacijski varnosti v Sloveniji, ki bo med 4. in 6. septembrom v Novi Gorici, v Hotelu Perla.

Zakaj se udeležiti konference INFOSEK 2024?

Letošnja konferenca INFOSEK 2024, ki poteka pod sloganom »Zaščitite svoje digitalne zaklade«, bo prava zakladnica znanja. Gostila bo več kot 800 udeležencev in več kot 100 vrhunskih predavateljev iz kar 11 držav (Velika Britanija, Belgija, Latvija, Poljska, Nemčija, Avstrija, Slovenija, Hrvaška, Srbija, Turčija, Izrael), ki bodo delili svoje izkušnje in vpoglede v najnovejše trende in tehnologije s področja informacijske varnosti.

FOTO: Tomaž Levstek

Gostje, ki bodo s svojo prisotnostjo obogatili prireditev Na konferenci INFOSEK 2024 bomo imeli čast gostiti pomembne goste, kot so dr. Uroš Svete, direktor Urada Republike Slovenije za informacijsko varnost, Gorazd Božič, vodja nacionalnega odzivnega centra za omrežne incidente SI-CERT, in informacijska pooblaščenka dr. Jelena Virant Burnik.

Predavanja, ki jih ne smete zamuditi

• Cloudflare bo v predavanju The Journey to Zero Trust Strategy razkril ključ do varnosti v svetu oblačnih storitev in dela na daljavo.

• SIQ Ljubljana bo v predavanju Ste pripravljeni na incident? ponudil celovit vpogled v upravljanje varnostnih incidentov in zagotavljanje kontinuitete poslovanja.

• Telekom Slovenije bo v predavanju Napredne trajne grožnje (APT) in z njimi povezane kibernetske operacije predstavil varnostne ukrepe za odkrivanje in obrambo pred dolgotrajnimi kibernetskimi napadi.

• A1 Slovenija bo v predavanju Varnostni operativni center je danes več kot samo upravljanje z XDR opremo razložil, kaj je poleg opreme XDR še treba vključiti v zaznavanje in kako lahko sodoben varnostno-operativni center zazna tudi najbolj skrite napadalce.

• Telemach d. o. o. bo v predavanju 5 minutes to react: Insights from one of the biggest SOC's on how to manage threat detection and response obravnaval rešitve za upravljano odkrivanje in odziv (Managed Detection and Response).

• Sfera IT in Rubrik bosta v predavanju Reducing the Financial Impact of successful Cyber-Attacks prikazala, kako s pomočjo Rubrikove rešitve Zero Trust Data Security okrepiti odpornost proti napadom izsiljevalskih virusov (ransomware) ter hitro in učinkovito obnoviti svoje podatke ter tako zmanjšati škodo za podjetje.

FOTO: Tomaž Levstek

Kaj ponuja posamezna sekcija?

Konferenca INFOSEK 2024 prinaša raznolik program z več sekcijami:

• INFOSEK: varnostnim inženirjem, CISOs (Chief Information Security Officers), CTOs (Chief Technology Officers), sistemskim in omrežnim administratorjem, razvijalcem programske opreme in varnostnih rešitev ter drugimi IT-strokovnjakom in strokovnjakom za kibernetsko varnost ponuja priložnost, da se seznanijo z najnovejšimi trendi in rešitvami na področju informacijske varnosti.

Udeleženci bodo izvedeli, kako kibernetski kriminalci izbirajo svoje tarče in kako prepoznati socialni inženiring, ransomware, phishing, smishing (SMS phishing), MFA (Multi-Factor Authentication) napade, APT (Advanced Persistent Threat) oz. napredne trajne grožnje. Prikazana bo simulacija kibernetskega incidenta v podjetju. Predavatelji bodo predstavili dobre prakse odkrivanja, analize in reševanja kibernetskih incidentov, vlogo penetracijskega testiranja in delovanje varnostno-operativnih centrov. Poleg praktičnih nasvetov, kako zagotoviti neprekinjeno poslovanje, bodo udeleženci dobili tudi koristne informacije glede varnosti pri obdelavi dokumentov, varnosti podatkov v oblaku, napredne politike gesel, upravljanja digitalnih identitet in e-storitev zaupanja. Pogledali si bomo, kaj nam prinašata DORA – Zakon o digitalni operativni odpornosti in NIS 2 – Direktiva o varnosti omrežij in informacijskih sistemov.

• CIO FORUM: je namenjen direktorjem informatike (CIO), IT-menedžerjem in vodilnim kadrom, ki želijo izboljšati učinkovitost svojih IT-oddelkov. Poudarek je na inovativnih pristopih na področju upravljanja in vodenja informatike. Z namenom izmenjave izkušenj so organizirane kar štiri okrogle mize:

– OKROGLA MIZA 1: Kako se mora CIO pripraviti in kako reagirati v primeru varnostnega incidenta

– OKROGLA MIZA 2: Tveganja in priložnosti, ki jih prinaša umetna inteligenca

– OKROGLA MIZA 3: Trendi na področju IT – izzivi, naložbe in dobre prakse organizacij in njihovih IT-direktorjev

– OKROGLA MIZA 4: Kako lahko CIO in ponudniki IT-storitev še izboljšajo sodelovanje

FOTO: Tomaž Levstek

• GDPR: se osredotoča na izzive in dobre prakse pri zagotavljanju skladnosti z GDPR (Splošna uredba o varstvu podatkov) in ZVOP-2 (Zakon o varstvu osebnih podatkov). Udeleženci bodo izvedeli, kaj v praksi najbolj muči DPO-je (pooblaščene osebe za varstvo podatkov), kaj na področje varovanja zasebnosti prinašajo nove tehnologije (npr. umetna inteligenca), kako deluje temna prepričevalna tehnologija (Persuasive Technology) in kdaj so avtomatizirane odločitve dopustne. Predstavljen bo konceptualni model vgrajene zasebnosti – orodje za učinkovitejše doseganje skladnosti z zahtevami GDPR ter ureditev piškotkov. Obravnavali pa bomo tudi pravico do sodnega varstva in ZVOP-2.

• MASTERMIND KONFERENCA: vzporedno s konferenco INFOSEK poteka tudi Mastermind konferenca, ki pokriva nevrolingvistično programiranje, tehnike hipnoze, coaching tehnike in druga znanja s področja osebne in poslovne rasti. Letos bo z nami Phillip Holt, mojster sodobne hipnoze, ki bo udeležencem pomagal odkleniti njihov skriti potencial in obvladati umetnost hipnotičnih tehnik. Pridružili se mu bodo tudi Chris Cummins, revolucionarni poslovni mentor, ki pomaga podjetjem doseči vrhunsko učinkovitost, Xavier Pirla, vodilni lingvistični strokovnjak, ki bo razkril skrivnosti hipnotične prepričljivosti, in Elliott Connie, priznani psihoterapevt in ustanovitelj SFBT, ki se osredotoča na rešitve in doseganje ciljev.

FOTO: Tomaž Levstek

Odkrijte prihodnost kibernetske varnosti na INFOSEK 2024 Nova Gorica bo za tri dni postala središče boja proti kibernetskim piratom (hekerjem). Pridružite se vrhunskim strokovnjakom s področja informacijske varnosti na INFOSEK 2024 in odkrijte, kako varovati digitalne zaklade! Prijavite se zdaj in si zagotovite mesto med strokovnjaki, ki oblikujejo prihodnost kibernetske varnosti!

Naročnik oglasne vsebine je Palsit, d. o. o.