Kako sistem iz časov Maa zaznamuje drugorazredne državljane v sodobni Kitajski

V nadaljevanju preberite:

Kim je šele v srednji šoli v Pekingu ugotovila, da bo del birokracije komunistične partije zaznamoval njeno življenje – tako kot življenje mnogih drugih iz 1,4 milijarde Kitajcev. Ker njena družina ni bila iz Pekinga, je morala skladno s skrivnostno zakonodajo o prebivališču, znano kot sistem hukou, končati šolanje in opravljati zahtevne sprejemne izpite za državno univerzo v oddaljeni domači vasi svojih staršev.

Kim, sicer hči uspešnih poslovnežev, je odhod odklonila, češ da nikoli ni živela v vasi. Zaradi tega je izgubila pravico do študija na univerzi in si uničila poklicne možnosti. »Sistem hukou je povzročil veliko težav,« pravi Kim, ki je stara 30 let in dela v majhnem podjetju svojega bratranca. Sistem »predstavlja neenakost in me je zaznamoval za vse življenje.«

Kitajski sistem hukou, ki ljudi s podeželskimi gospodinjstvi obravnava kot drugorazredne državljane, že dolgo velja za globoko socialno regresivnega, zaradi nedavne anemične rasti pa postaja strošek sistema za drugo največje gospodarstvo na svetu vse bolj sporen. Vlada Xi Jinpinga, ki poskuša spodbuditi potrošnjo in preprečiti padec nepremičninskega trga, je julija objavila petletni načrt, v katerem poziva k sprostitvi predpisov hukou v srednje velikih mestih, da bi »v celoti sprostila velik potencial domačega povpraševanja«.