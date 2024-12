Rusija želi postati vodilna na področju gradnje jedrskih elektrarn

V nadaljevanju preberite:

Rusija po besedah odposlanca predsednika Vladimirja Putina gradi več kot deset jedrskih enot v tujini, ker želi izkoristiti vse večje povpraševanje po energiji zaradi razvoja umetne inteligence in razvijajočih se trgov. Prizadeva si okrepiti svoj globalni vpliv, zato elektrarne gradi v državah, kot so Bangladeš, Kitajska, Egipt, Indija, Iran in Turčija. Okrepila je tudi vlogo glavne dobaviteljice jedrske energije, čeprav se naftni in plinski sektor po invaziji na Ukrajino ukvarja s strogimi sankcijami. Boris Titov, posebni predstavnik Kremlja za mednarodno sodelovanje na področju trajnosti, je dejal, da želi država utrditi položaj »ene največjih graditeljic novih jedrskih elektrarn na svetu«.

Po njegovih besedah Rusija pričakuje veliko povpraševanje po jedrski energiji v državah v razvoju, ki si želijo čistejših virov, in v tehnoloških podjetjih, ki v podatkovnih centrih uporabljajo umetno inteligenco. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je letos napovedala, da se bodo svetovne jedrske proizvodne zmogljivosti do leta 2050 povečale za 155 odstotkov, in sicer na 950 gigavatov.