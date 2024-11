Kako študij EMBA na IEDC – Poslovni šoli Bled oblikuje voditelje prihodnosti

Priznana poslovna šola se do danes lahko pohvali s kar 103.000 udeleženci iz 100 držav sveta, predavajo profesorji z najbolj znanih svetovnih univerz, ki pri svojih predavanjih uporabljajo inovativne metode poučevanja (izkustveno učenje, študije primerov, igranje vlog). Menijo namreč, da lahko na takšen način uspešni in odgovorni voditelji na izziv pogledajo z različnih zornih kotov in se s pomočjo študij primerov učijo novih veščin vodenja.

Kot prva poslovna šola, ki je ponudila akreditiran EMBA v srednji in vzhodni Evropi, je IEDC tudi danes na čelu inovacij. Njihov program vključuje aktualne teme, kot so umetnost vodenja, trajnost, digitalna transformacija in umetna inteligenca. Leta 2024 je bila šola uvrščena na 48. mesto na lestvici WURI (World’s Universities Rankings for Innovation, sodeluje 1200 šol z vsega sveta), kar potrjuje njeno zavezanost inovativnemu pristopu in razvoju družbe.

FOTO: Boris Pretnar

Študij EMBA je uspešno zaključilo 1558 diplomantov, med njimi številni hrvaški in slovenski voditelji, ki vodijo in soustvarjajo regionalno rast in omogočajo uspešno sodelovanje med državama. Diplomanti IEDC pogosto poudarjajo, da je bila ta izkušnja prelomnica v njihovem življenju. Kot pravi Danijela Govorčinovič Šimunović, HR direktorica Heineken, Hrvaška: »EMBA na IEDC mi je omogočil, da sem začela razmišljati drugače in si razširila obzorja, ne samo kot profesionalka, ampak tudi kot oseba. Študij na IEDC izstopa zaradi vključevanja umetnosti v učenje vodenja, potisne te iz cone udobja in ti pomaga, da se počutiš bolj udobno v različnih situacijah – pridobila sem številne voditeljske veščine, ki so zelo koristile moji karieri. Postala sem bolj samozavestna pri svojih odločitvah, tako poklicno kot osebno.«

FOTO: Boris Pretnar

S pridobljenim znanjem, veščinami in navdihom, ki so ga udeleženci pridobili pri študiju, so razvili kompetence, potrebne za odgovorno in trajnostno vodenje. Postali so bolj samozavestni in zavedni voditelji, ki s svojim delovanjem prispevajo k uspehu svojih organizacij in hkrati pozitivno vplivajo na družbo kot celoto.

Branko Žibret, partner in izvršni direktor v podjetju Kearney, je povedal: »Za študij MBA na IEDC sem se odločil, ker sem potreboval novo znanje, izkušnje in predvsem mednarodno okolje. Že do takrat sem imel dobro karierno pot, svoje svetovalno podjetje in bil sem direktor v nekaj družbah. MBA na IEDC me je pripeljal v svetovalno družbo Kearney in moja poslovna pot je dobila multiplikativni pospešek. V Kearneyju sem se razvil v dobrega poslovnega svetovalca, kar me je pripeljalo do izvolitve za partnerja in izvršnega direktorja. To vlogo opravljam že zadnjih 16 let.«

FOTO: IDEC

Investicija v IEDC MBA se izjemno obrestuje – 77 % diplomantov po končanem programu napreduje na višje položaje, 86 % poroča o povečanju zaslužka, 93 % pa jih razširi svojo poslovno mrežo. IEDC MBA ni le študij – je prelomnica v življenju. je priložnost postati del globalne mreže voditeljev, ki soustvarjajo prihodnost.

Naročnik oglasne vsebine je IEDC