Spremembe pri omrežnini: dražje tarife in novi časovni bloki

Agencija za energijo je v javno obravnavo poslala predlog sprememb metodologije obračuna omrežnine. Glavne spremembe se med drugim nanašajo na določitev časovnih blokov, postopno podražitev tarife za najdražji časovni blok in določitev dogovorjene moči.

Agencija za energijo je v zadnjih mesecih večkrat poudarjala, da se bo reforma obračunavanja omrežnine, ki je začela veljati oktobra lani, po naravni poti nadgrajevala, in sicer na podlagi stalnega mesečnega spremljanja učinkov reforme v začetni fazi uporabe in stanja v omrežju. V letu 2024 smo imeli kar 35-odstotno povečanje na novo priključenih sončnih elektrarn, kar je vplivalo na spremenjeno stanje v omrežju. Prav tako so bile analizirane pripombe strokovne in širše javnosti, so sporočili iz agencije.

Na področju časovnih blokov agencija predlaga podaljšanje časovnega bloka srednje oziroma nizke obremenitve znotraj dneva. Pri tem ohranja sezonsko razlikovanje med višjo in nižjo sezono ter pet časovnih blokov na letnem nivoju. Poenostavlja pa se sistem med dela prostimi dnevi, saj bosta takrat le dva časovna bloka.

Agencija bo do začetka letošnje višje sezone, torej novembra, uvedla postopni dvig tarifne postavke za časovni blok, ki vpliva na večje nihanje stroškov med višjo in nižjo sezono. Tako bo tarifna postavka za časovni blok 1 za gospodinjstva znižana že za november in december 2025, in sicer tako, da bo v letu 2025 odražala 40 odstotkov ciljne vrednosti. Nato se bo postopoma povečevala (v letu 2026 bo odražala 60 odstotkov in v letu 2027 80 odstotkov ciljne vrednosti). Ostale tarifne postavke za leto 2025 bodo ostale nespremenjene.

»Vpliv na inflacijo bo iz naslova omrežnine tako manjši in postopen, kljub temu bodo stroški oskrbe z električno energijo gospodinjstev decembra 2025 glede na december 2024 predvidoma višji, saj cene električne energije niso več regulirane in so v povprečju 30 odstotkov višje, prav tako se ponovno obračunava prispevek za obnovljive vire energije,« so sporočili iz agencije.

Agencija je na podlagi analize učinkov po prvi višji sezoni ugotovila, da je dogovorjena moč, ki upošteva največje konice, zadosten kriterij za odražanje stroškov, saj so bila informativno prikazana odstopanja v povprečju majhna. Agencija je zato že ukinila obračunavanje presežne moči za odjemalce, ki dogovorjene moči ne spreminjajo, s predlagano spremembo metodologije pa je povečala število upoštevnih konic in upoštevno obdobje. Po novem naj bi se dogovorjena obračunska moč za tekoče koledarsko leto določala za vsak časovni blok kot povprečje petih konic posameznega časovnega bloka v 12 mesecih.

Veliko kritik na sedanji sistem obračunavanja omrežnin imajo tudi sezonski uporabniki, denimo upravljavci namakalnih sistemov in smučišč.

»Od uveljavitve metodologije je agencija skupaj z uporabniki ugotovila, da so vzrok za visoke omrežnine predvsem predimenzionirani in posledično izjemno slabo izkoriščeni priključki s preveliko priključno močjo. Zato je bilo uporabnikom predlagano, da preverijo ustreznost višine priključne moči. Dodatno optimizacijo je mogoče doseči s sezonsko prilagoditvijo dogovorjenih obračunskih moči, kar prav tako ugodno vpliva na znižanje stroškov za omrežnino. Uporabniki lahko namreč dogovorjeno obračunsko moč znižajo do višine minimalne moči,« so sporočili iz agencije.

Ta zato predlaga, da spremembe določitve časovnih blokov in nov način dogovorjenih moči začne veljati s 1. januarjem 2027, preostale spremembe pa s 1. januarjem 2026. Če bodo elektrooperaterji v času javne obravnave zagotovili, da jim tudi z začetkom veljavnosti 1. januarja 2026 ostaja dovolj časa za določitev novih dogovorjenih moči in pravočasno obveščanje odjemalcev, bo agencija to upoštevala ter spremembe uvedla z januarjem 2026.