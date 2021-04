Kakšne regrese bodo letos izplačala podjetja?

V nadaljevanju preberite še:

Čeprav zaradi pandemije še ni povsem jasno, kje in kako bomo sploh lahko dopustovali, bodo morali delodajalci tudi letos vsem zaposlenim izplačati regres. Ta bo zaradi občutnega dviga minimalne plače letos v povprečju višji, so pa zaradi te obveznosti zaskrbljeni v gostinstvu in turizmu, kjer opozarjajo, da tega bremena kljub postopnemu sproščanju ne bodo zmogli.