Kakšni izzivi čakajo ministra za digitalno preobrazbo?

V državnem zboru bodo danes oči uprte v Marka Borisa Andrijaniča, ki ga je vlada v ponedeljek predlagala za ministra brez resorja, pristojnega za digitalno preobrazbo države. Andrijaniču so včeraj podporo izrekli člani strateškega sveta za digitalizacijo, ki mu predseduje, dopoldan bo na zaslišanju predstavil svojo vizijo, za ministra pa bi ga državni zbor lahko imenoval že popoldne.

Katere naloge in izzivi čakajo potencialnega ministra za digitalno preobrazbo? Koliko državnega denarja bi imel na razpolago? Kakšne so bile posledice ukinitve ministrstva za informacijsko družbo leta 2004?