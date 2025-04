Kitajska svoje odvisnosti od premoga najbrž ne bo zmanjšala

V nadaljevanju preberite:

V Shuozhouju, običajnem mestu z 1,6 milijona prebivalcev, ki leži v severni kitajski provinci Shanxi, so korenine lokalnega gospodarstva črne od premoga. Severno od mesta je eden največjih dnevnih kopov v državi.

Rudniki v Shuozhouju vsako leto proizvedejo 200 milijonov ton premoga. V pranje, sortiranje in sežiganje v elektrarnah po vsej državi ga vozijo kolone tovornjakov. Če bi Kitajska opustila premog in se odločila za čistejše vire energije, bi bilo z mestom konec, opozarja Sun Zhigang, nedavno upokojeni rudar, ki smo ga srečali v parku na sprehodu s psom.

Prebivalci mesta Shuozhou so najbrž lahko brez skrbi. Od leta 2014 do 2024 se je zmogljivost vetrnih elektrarn potrojila, zmogljivost sončnih elektrarn pa povečala za 30-krat, tako da ima Kitajska več vetrnih in sončnih elektrarn kot ves preostali svet skupaj.