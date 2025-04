Je mogoče znova oživiti ogroženega energetskega velikana?

V nadaljevanju preberite:

V dokumentu Preobrazba Gazproma so izpostavljeni ključni izzivi, od motenj v dobavnih verigah in oslabljenih pogodb do omejenega dostopa do evropskega trga, kjer je Gazprom prevladoval, dokler ni s svojim navideznim monopolom sprožil najhujše evropske energetske krize v pol stoletja.

Iljuhina želi razpršene oddelke Gazproma združiti v enotno, vertikalno integrirano podjetje. To vključuje poostren nadzor nad družbo Gazprom Neft, dinamičnim in dobro vodenim naftnim podjetjem, v katerem je delala več kot desetletje in ki je najbolj dobičkonosen oddelek v portfelju Gazproma. Družbi Gazprom in Gazprom Neft se nista odzvali na prošnjo za komentar.