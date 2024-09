Kitajska že plačuje neposredno

V nadaljevanju preberite:

Obseg plačil, ki se opravijo digitalno med dolžnikom in upnikom (in torej ne gredo »skozi« banko v obliki nakazila), se bo letos povečal za 11 odstotkov, v obdobju do leta 2028 pa bo rasel s povprečno 11,4-odstotno stopnjo, ocenjuje svetovalna družba Capgemini.

Načini plačevanja, ki smo jih še pred leti imenovali »alternativni«, postajajo vse bolj splošno sprejeti. Digitalne denarnice, kot so apple pay, google pay, alipay ali paypal, ki so jih najprej razvili za poravnavanje in sprejemanje plačil na spletu, vse pogosteje omogočajo tudi plačevanje v »fizičnem« svetu, saj jih sprejema vse več prodajnih mest v trgovini na drobno in storitvah.