Ključna naloga je zagon evropskega trga avtomobilov

Prodajne težave in carine močno občutijo dobavitelji avtomobilske industrije, ki so tudi pomemben del slovenskega gospodarstva. Podatki o poslovanju slovenskega avtomobilskega grozda so sicer skopi. Bolj povedni so podatki z evropskih borz, kjer so se cene delnic dobaviteljev včeraj znižale bolj kot proizvajalcem.

ZDA so največji izvozni trg evropskih avtomobilistov, kažejo podatki združenja ECEA. V vse težjih razmerah tako na evropskem avtomobilskem trgu kot na drugi strani Atlantika se je že lani opazno zmanjšala evropska avtomobilska proizvodnja. To se zelo močno pozna tudi dobaviteljem, ki imajo težave z upadanjem števila naročil in cenovnimi pritiski.

V teh razmerah je za avtomobiliste ključno, da se obudi domači trg. Toda kako?

